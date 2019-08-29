شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. مجلس الأهلي يواصل الطفرة الإنشائية بـ"المنطقة الترفيهية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، خطواته السريعة للحاق بكبار أندية العالم، ليس فقط على الصعيد الرياضى ولكن على الصعدين الإنشائى والخدمى، وذلك بعد الطفرة الإنشائية المتميزة التى شهدها مقر النادى بالجزيرة وفرعيه بمدينة نصر والشيخ زايد.

وجاء افتتاح المنطقة الترفيهية بفرع النادى بمدينة نصر ليمثل حلقة جديدة فى مسلسل النهضة الإنشائية المتطورة التى يتمسك مجلس إدارة الأهلى بالوصول فيها إلى العلامة الكاملة بفضل مشروعاته المتنوعة والمختلفة، التى يستهدف من خلالها خدمة أعضاء الجمعية العمومية، ووضع النادى فى المكانه اللائقة على المستوى الاجتماعى.

وافتتح مجلس إدارة النادى، أمس الأربعاء، المنطقة الترفيهية بفرع النادى بمدينة نصر، التى تضم حمام أمواجٍ صناعيةٍ، وحمام سباحة للكبار، وحمام سباحة للأطفال، وغرف خلع ملابس (رجال وسيدات)، وغرف خلع ملابس (أولاد وبنات)، ومناطق جلوس للأعضاء، ومناطق خدمية.

وشهد مراسم الافتتاح كل من محمود الخطيب والعامرى فاروق، نائب رئيس النادي، وخالد الدرندلي، أمين الصندوق، وإبراهيم الكفراوى ومحمد الدماطى والدكتور مهند مجدي، ومحمد الجارحى والمهندس محمد سراج الدين - أعضاء مجلس الإدارة، والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادي، والعميد حسن مسعود، مدير فرع مدينة نصر، والمهندس سامح على كامل، المستشار الهندسى لمجلس الإدارة، وسط حضور كثيف من أعضاء الجمعية العمومية.

وقال محمود الخطيب، إن افتتاح المنطقة الترفيهية بفرع النادى بمدينة نصر، يأتى ضمن الخطة الإنشائية التى اعتمدها مجلس الإدارة، ويعكف على تنفيذها منذ توليه المسئولية فى الـ30 من نوفمبر 2017، والتى تهدف لوضع النادى الأهلى فى المكانة التى يستحقها، وتقديم أفضل الخدمات التى تليق بأعضاء الجمعية العمومية.

وأضاف الخطيب أن الأهلي، وجماهيره وأعضاءه يستحقون هذه الطفرة التى تحدث على كافة المستويات الرياضية والاجتماعية والإنشائية، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الإنجازات على مختلف الأصعدة بما يتناسب مع طموحات وأحلام جماهير وأعضاء النادي.

وقال الخطيب، «علينا أن نفخر بنادينا العريق، خاصة بعد النقلة الكبيرة التى تحققت مؤخرًا على كافة المستويات، وأن الفترة المقبلة تشهد تحركات جديدة لإسعاد أعضاء وجماهير النادى على مختلف الأصعدة والمجالات».

وشهدت الفترة الأخيرة العديد من الأعمال الإنشائية الضخمة بفرع النادى بمدينة نصر، حيث افتتح مجلس الإدارة منطقة المطاعم الجديدة «فود كورت» التى تضم 12 منفذا جديدًا؛ لخدمة أعضاء الجمعية العمومية، وأيضًا تم الانتهاء من المرحلة الأولى لإنشاء سور النادى، وتجديد مبنى أكاديمية الكرة وتطوير المبنى الإدارى لقطاع الناشئين، وتكييف صالة الكاراتيه، وتجديد الحمامات، وسيتم الانتهاء من إنشاء البوابة الرئيسية فى غضون شهر.

وفيما شهد مقر النادى بالجزيرة العديد من الإنشاءات؛ حيث تم الانتهاء من إنشاء أسوار النادي، وافتتاح صالة الكاراتيه الجديدة، وإنشاء صالة تنس الطاولة, وتجديد صالة الأمير عبد الله الفيصل، وأيضا تجديد غرف خلع ملابس الفرق الرياضية، كذلك تم إنشاء التراس الجديد لتخفيف الضغط على التراس القديم، وإضافة مساحات جديدة للأعضاء، كذلك تم الانتهاء من تطوير مدرج فريق الكرة، وما يتضمنه من إنشاء قاعة اجتماعات تم تصميمها على أعلى مستوى، بالإضافة إلى غرفتين لخلع الملابس، بجانب عدد من العيادات، وغرف الاستشفاء، التى تضم أحدث أجهزة التأهيل والاستشفاء، بالإضافة إلى «الجيم» الذى تم تزويده بأحدث المعدات الرياضية والبدنية المتميزة.

ويشهد فرع النادى بالشيخ زايد أعمالا إنشائية كبيرة خلال الفترة القادمة؛ حيث تم الانتهاء من الحصول على تراخيص المرحلة الثانية التى تتضمن إنشاء البوابات والأسوار الجديدة وصالة للكاراتيه وصالة جمباز ومبنى إداريًا ومجمع ملاعب اسكواش، وحاليا يجرى العمل فى تلك الإنشاءات.

وبالنسبة لفرع التجمع الخامس الذى يعد مستقبل النادي، فقد تم الانتهاء من إصدار القرار الوزارى الخاص بإنشاء الفرع، وتم الانتهاء أيضًا من الرسومات الخاصة بالمرحلة الأولى التى تتضمن إنشاء المبنى الاجتماعى ومناطق جلوس الأعضاء والأسوار والبوابات, وملاعب أكاديمية الكرة والمبنى الإدارى لأكاديمية الكرة. ويجرى فى الوقت الحالى استخراج التراخيص للبدء فى عملية الإنشاء.



مجلس الاهلي يفتتح المنطقة الترفيقية بفرع مدينة نصر



مجلس الاهلي يفتتح المنطقة الترفيقية بفرع مدينة نصر

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مجلس الاهلي يفتتح المنطقة الترفيقية بفرع مدينة نصر



مجلس الاهلي يفتتح المنطقة الترفيقية بفرع مدينة نصر



مجلس الاهلي يفتتح المنطقة الترفيقية بفرع مدينة نصر



مجلس الاهلي يفتتح المنطقة الترفيقية بفرع مدينة نصر



مجلس الاهلي يفتتح المنطقة الترفيقية بفرع مدينة نصر



مجلس الاهلي يفتتح المنطقة الترفيقية بفرع مدينة نصر



مجلس الاهلي يفتتح المنطقة الترفيقية بفرع مدينة نصر



مجلس الاهلي يفتتح المنطقة الترفيقية بفرع مدينة نصر



مجلس الاهلي يفتتح المنطقة الترفيقية بفرع مدينة نصر



مجلس الاهلي يفتتح المنطقة الترفيقية بفرع مدينة نصر



مجلس الاهلي يفتتح المنطقة الترفيقية بفرع مدينة نصر