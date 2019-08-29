شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحنفى حكما لمباراة بيراميدز وحرس الحدود فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم محمد الحنفى لإدارة مباراة بيراميدز وحرس الحدود، في دور الثمانية لبطولة كأس مصر التى ستقام غدا الجمعة. ويعاون الحنفي كل من سامى هلهل وهانى خيرى، ووليد عبد الرازق حكماً رابعاً، وكل من أحمد حمدي ومحمد يوسف حكما خامسا. Advertisements يذكر أن الفائز من بيراميدز والحرس سيواجه بتروجت فى قبل النهائى يوم 2 سبتمبر المقبل باستاد بتروسبورت.

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