شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلاح يحقق ذهبية السابر بدورة الألعاب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق منتخب مصر لسلاح السابر الميدالية الذهبية لمنافسات دورة الألعاب الأفريقية المقامة في صالة مولاي رشيد بمدينة الرباط بالمغرب. وفاز منتخب الرجال في المباراة النهائية على تونس 45-40، ولعب للمنتخب محمد عبدالعال ومحمد سامر ومدحت معتز ومازن العرب. Advertisements ويرأس بعثة مصر في السلاح عبدالمنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح، ويضم الجهاز الفنى كلا من ماهر حمزة المدير الفني وشريف البكري مدرب العام سلاح السيف واسلام جمال مدرب سيف المبارزة. وارتفع رصيد البعثة المصرية المشاركة فى البطولة إلى 183 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 63 ذهبية و 74 فضية بالإضافة إلى 46 برونزية.

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