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فان ديك يحصد جائزة أفضل لاعب في أوروبا 2019

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توج  الهولندي فيرجيل فان ديك نجم بجائزة أفضل لاعب في أوروبا على حساب كل من البرتغالي نجم يوفنتوس والأرجنتيني ليونيل نجم ، بحسب ما ذكره موقع اليوم السابع.

حيث قد وقع الاختيار على النجم الهولندي كأفضل لاعب في أوروبا متفوقا على الثنائي الأسطوري، حيث انه ساهم في قيادة فريق ليفربول إلى تحقيق لقب ، وبذلك استطاع أن يعيد للريدز  منصة التتويج القارية للمرة الأولى منذ عام 2005، بالإضافة إلى مساهمته في عودة منتخب هولندا إلى الخريطة الأوروبية بقيادة الطواحين إلى نهائي دوري أمم أوروبا.

يذكر انه من المقرر الإعلان الرسمي لاختيار فان ديك كأفضل لاعب في أوروبا للمرة الأولى بالتاريخ، في الحفل الذي يقيمه اليويفا في السادسة مساء بإمارة موناكو الفرنسية.

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