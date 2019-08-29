فان ديك يحصد جائزة أفضل لاعب في أوروبا 2019

توج الهولندي فيرجيل فان ديك نجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب في أوروبا على حساب كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، بحسب ما ذكره موقع اليوم السابع.

حيث قد وقع الاختيار على النجم الهولندي كأفضل لاعب في أوروبا متفوقا على الثنائي الأسطوري، حيث انه ساهم في قيادة فريق ليفربول إلى تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، وبذلك استطاع أن يعيد للريدز منصة التتويج القارية للمرة الأولى منذ عام 2005، بالإضافة إلى مساهمته في عودة منتخب هولندا إلى الخريطة الأوروبية بقيادة الطواحين إلى نهائي دوري أمم أوروبا.

يذكر انه من المقرر الإعلان الرسمي لاختيار فان ديك كأفضل لاعب في أوروبا للمرة الأولى بالتاريخ، في الحفل الذي يقيمه اليويفا في السادسة مساء بإمارة موناكو الفرنسية.