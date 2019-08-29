شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. نهائى كأس مصر مهدد بالتأجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، موعد نهائى كأس مصر المحدد له يوم 5 سبتمبر المقبل، وفقا لما تم إعلانه من قبل.

ونجح الزمالك فى التأهل لنصف النهائى بعد الفوز على المقاصة بهدف دون رد أحرزه عبد الله جمعة، ليضرب موعدا مع الاتحاد السكندرى يوم 1 سبتمبر المقبل، وفى المقابل يواجه بيراميدز الذى أطاح بالأهلى من البطولة فريق حرس الحدود يوم 2 سبتمبر المقبل.

وأصبح مصير موعد نهائى كأس مصر مهددا بالتأجيل، نظرا لضيق الوقت، وهو ما يفكر اللجنة الخماسية فى تعديل موعده.

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