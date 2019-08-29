شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم عبد الاخر وعلى حازم يودعان بطولة العالم للجودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع الثنائى حاتم عبد الاخر وعلى حازم لاعبى منتخب مصر للجودو بطولة العالم المقامة فى اليابان بعد الخسارة من منافسيهم فى الدور الـ64 من البطولة .

حصل محمد عبد العال لاعب منتخب الجودو على المركز الخامس بعد تغلبه على منافسه الجورجى فى وزن 81 كج فى ربع النهائى، قبل أن يخسر من منافسه الإسرائيلى فى منافسات قبل نهائى بطولة العالم التى تقام باليابان.

وتضم قائمة المنتخب فى بطولة العالم كلا من محمد عبد الموجود 66 كجم، أحمد على عبد الرحمن 66، محمد محيى الدين 73 كجم، محمد على عبد العال 81، عبد الرحمن محمد 81، حاتم عبد الآخر 90، رمضان درويش 100 كجم، أحمد وحيد +100، ميسره النجار + 100، ويرافقهم سيد أبو ميدان مديرًا فنيًا للفريق.