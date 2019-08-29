شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يعسكر للزمالك 48 ساعة بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قرر طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى السفر إلى الاسماعيلية غدا الجمعة والدخول فى معسكر مغلق لمدة 48 ساعة استعدادا لمواجهة الزمالك فى كأس مصر والمقرر لها الثامنة مساء على ملعب الاسماعيلية.
ويعلن طلعت يوسف عن اسماء اللاعبين بالمعسكر عقب تدريب اليوم وأن كانت هناك رغبه فى دخول جميع اللاعبين بالمعسكر عقب تسجيل جميع اللاعبين29 لاعبا حيث سجل الاتحاد 16 لاعب بالقائمه الاولى فى حين تم تسجيل 13 لاعب كقائمه ثانيه ليصبح عدد اللاعبين الذين تم تسجليهم 29 لاعبا .
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