فيديو.. سلمى فرج تحصد فضية الخطف لرفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضافت الرباعة سلمى فرج ميدالية فضية جديدة لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب. Advertisements وجاءت الرباعة المصرية في الترتيب الثاني لمنافسات الخطف في وزن 81 كجم بعدما رفعت ثقلا وزنه 96 كجم. وتوجت لاعبة نيجيريا بالميدالية الذهبية بعدما رفعت ثقلا وزنه 97 كجم، بينما لم تتمكن سلمى من رفع ثقل وزنه 98 كجم، حيث ما تزال تنافس على ميداليتي الكلين والمجموع.

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