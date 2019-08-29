نيوزيلاندا تلجأ للحل الوطني بعد شهرين ونصف من رحيل السويسري شميت

أعلن الاتحاد النيوزيلاندي لكرة القدم توصله لاتفاق رسمي مع قائد المنتخب الساب “داني هاي” لتولي مسؤولية تدريب الفريق خلفًا للمدرب فريتز شميت.

واستقال فريتز شميت من تدريب نيوزيلاندا في شهر يونيه الماضي، ليُسدل الستار على مسيرته المتواضعة مع البلاد، حيث أخفق في الترشح إلى نهائيات كأس العالم 2018 بسبب الخسارة من بيرو – خامس تصفيات أمريكا اللاتينية – في مباراة الملحق.

كما خرجت نيوزيلاندا من دور مجموعات بطولة كأس القارات روسيا 2017، بعد أداء باهت وضعيف أمام منتخبات روسيا والبرتغال والمكسيك.

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وبرر رئيس الاتحاد النيوزيلاندي “أندرو براجنل” سبب التعاقد مع مدرب محلي لقيادة المنتخب في المرحلة القادمة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، قائلاً “لديه خبرة محلية كبيرة باعتباره لاعبًا سابقًا، كما حمل شارة قيادة المنتخب”.

وأضاف “عمل داني هاي مدربًا للفئات السنية للفرق الوطنية، نحن نثق فيه، أعتقد أنه الرجل المناسب لتحقيق الهدف المنشود ببلوغ نهائيات كأس العالم القادمة”.

وستخوض نيوزيلاندا مباراتين وديتين في الشهر المقبل أمام جمهورية آيرلندا وليتوانيا.