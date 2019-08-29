الاتحاد السوداني يُكسر مجاديف زدرافكو لوجاروشيتش

تمسك رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم “كمال شداد” بالقرار الصادر ضد المهاجم الدولي السوداني ونجم نادي المريخ أمدرمان “بكري المدينة” بإيقافه لمدة عام ونصف عن ممارسة اللعبة، على الرغم من تدخل المدير الفني لمنتخب صقور الجديان، الكرواتي زدرافكو لوجاروشيتش، بنفسه من أجل لرفع هذا الإيقاف الصادم.

وأوقف بكري المدينة، صاحب الـ 32 عامًا، من قبل الاتحاد السوداني بسبب التصرفات المثيرة للجدل التي بدرت منه في مباراة هلال الأبيض والمريخ بالدوري السوداني الممتاز الموسم الماضي.

وجمعت جلسة ودية بين الجهاز الفني لمنتخب السودان بقيادة “زدرافكو لوجاروشيتش” ورئيس الاتحاد السوداني كمال شداد لإقناعه بتقليص العقوبة أو تأجيلها لحين انتهاء المنتخب من مباراته القادمة في التصفيات التأهيلية لكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

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وأكد زدرافكو لوجاروشيتش لمسؤولي الاتحاد السوداني بأنه سيواجه صعوبات حقيقية لفك طلاسم خط هجوم منتخب تشاد في المباراة المقرر لها يوم الخامس من سبتمبر المقبل، من دون بكري المدينة الذي يتمتع بالعديد من الخبرات الدولية.

ودافع بكري المدينة عن المنتخب السوداني في 26 مباراة دولية، منذ عام 2009، ويُعد من أهم المهاجمين في كرة القدم السودانية، إذ مثل قطبي الكرة هناك “الهلال والمريخ” على مدار الـ 10 سنوات الماضية.

وادعت صحيفة قون السودانية أن مطالب المدرب زدرافكو لوجاروشيتش قوبلت بالرفض من قبل رئيس الاتحاد السوداني “كمال شداد”، حيث يرى هذا الأخير أن اللاعب خرج عن النص ولا بد من ردعه بتلك العقوبة.

وأصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد السوداني لكرة القدم قرارًا بإيقاف بكري المدينة أول أمس الثلاثاء لمدة عام ونصف بسبب قيادته لأعمال شغب في الملعب.