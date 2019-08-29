بايرن ميونخ يمنح ليفاندوفسكي 4 سنوات جديدة

أعلن البطل القياسي للدوري الألماني “بايرن ميونخ” منح المهاجم الدولي البولندي “روبرت ليفاندوفسكي” عقدًا جديدًا ينتهي في عام 2023.

وسيصل ليفاندوفسكي لعامه الـ 35 عند انتهاء عقده مع العملاق البافاري، ما يعني أن إدارة النادي ترغب في اعتزاله بين أروقة آليانز آرينا.

وبهذه الخطوة يؤكد بايرن ميونخ سياسة تمديد العقود لسنوات طويلة للاعبين الذين تخطوا حاجز الـ 30 عامًا، حيث سبق وجدد عقود الثنائي “آرين روبن وبلال ريبيري” رغم تعرضهم لإصابات بصورة مستمرة وتجاوزهم لـ 31 عامًا.

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وسجل صاحب الـ 31 عامًا خمسة أهداف في أول مباراتين بالدوري الألماني هذا الموسم، بواقع هدفين في الجولة الأولى وهاتريك في الجولة الثانية.

وكان هو الهداف الأول لبايرن ميونخ في منافسات الدوري الألماني “بوندسليجا” خلال الخمسة مواسم الماضية من بعد انضمامه من دورتموند، حيث سجل 17 هدفًا في أول موسم، و30 في الموسم الثاني ومثلهم في الموسم الثالث، و29 في الموسم الرابع، و22 في الموسم الخامس.

وارتبط اسم اللاعب بمانشستر يونايتد في الأيام الأخيرة من الميركاتو الإنجليزي هذا الصيف، بسبب قرب انتهاء عقده مع بايرن ميونخ في 30 يونيه 2021، إلا أن اليونايتد أخفق في جلبه ليحل محل البلجيكي روميلو لوكاكو الذي رحل إلى الإنتر بحوالي 76 مليون جنيه إسترليني في وقت سابق هذا الصيف.

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وقال المدير التنفيذي لبايرن ميونخ، كال هاينز رومينيجه، في حديثه لموقع النادي الرسمي “بالنسبة لي يعتبر روبرت أفضل مهاجم مركزي في العالم، كان الدعامة الأساسية لفريقنا منذ سنوات، لذلك نحن سعداء للغاية لأنه سيلعب مع بايرن ميونخ لفترة طويلة خلال السنوات القادمة”.

وأضاف “نحن على ثقة في أننا مع روبرت ليفاندوفسكي سنحقق أهدافنا الطموحة في الموسم الجديد وفي السنوات القادمة”.

وعبر المدير الرياضي للبايرن، حسن صالح حميديتش، عن سعادته بإقناع ليفا بهذه الخطوة، قائلاً “أصبح روبرت ليفاندوفسكي قائدًا لنا، وهو في طريقه لأن يصبح لاعبًا هامًا في تاريخ بايرن ميونخ، وبالنسبة للمشجعين، كما هو الحال مع بلال ريبيري وآرين روبن، آمل أن يتمكن من تعزيز سجلاته التهديفية بالمزيد من الأهداف خلال السنوات القليلة المقبلة”.

من جهته قال ليفاندوفسكي “ميونخ أصبحت مدينتي، أشعر بالراحة أيضًا لأنني بين أسرتي في بايرن، أنا مقتنع من أننا سنحقق الكثير في السنوات القادمة، بايرن ميونخ واحد من أكبر ثلاث أندية حول العالم، نحن لدينا فريق مميز وأنا فخور بأن أكون جزءًا من هذا النادي”.

وانضم ليفا إلى بايرن ميونخ مطلع موسم 2015/2014 في صفقة مجانية من بوروسيا دورتموند، وسجل حتى الآن 197 هدفًا في 246 مباراة تنافسية.

ويُعد ليفاندوفسكي أفضل ثالث هداف في تاريخ بايرن ميونخ بعد الثنائي الألماني جيرد مولر (508 هدفًا) وكارل رومينيجه (217 هدفًا).