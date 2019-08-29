أفضل لاعب كونجولي إلى الدوري التونسي

انتقل أفضل لاعب في الدوري الكونجولي الممتاز الموسم الماضي “دلدي نجوي” إلى صفوف نادي الملعب التونسي بعقد مدته ثلاث سنوات، ليكون لاعب الكونجو برازفيل الصفقة التاسعة لفريق “البقلاوة” في الميركاتو الصيفي هذا العام.

ورفع الملعب التونسي عدد لاعبيه الأجانب إلى سبعة لاعبين هذا الموسم، حيث يضم بين صفوفه ثلاثي الكونجو برازفيل “عمر لوسوكو وجوي مبينزا ودلدي نجوي” ولاعب الوسط الليبي “طارق سعد”، والحارس المغربي “عزيز السلامي”، والمهاجم الرواندي “إنوسينت نشوتي”.

وقال الموقع الرسمي لنادي الملعب التونسي “وقع الدولي الكونجولي دلدي نجوي على عقد انضمامه لمدة ثلاث سنوات. يلعب كمهاجم جناح، وولد في عام 1997، وتحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة الكونجولية بالموسم المنقضي”.

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وسجل دلدي 11 هدفًا خلال الموسم الماضي مع نادي ليوبارد الكونجولي، ليحتل المرتبة الثانية في جدول ترتيب هدافي دوري الكونجو برازفيل الموسم الماضي.