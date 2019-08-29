رياضة | مشاهدة قرعة دوري أبطال أوروبا بث مباشر عبر قناة beIN SPORTS News HD.. نتائج قرعة دوري الأبطال مباشرة الآن

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مشاهدة قرعة دوري أبطال أوروبا لدور المجموعات بث مباشر عبر قناة بي ان سبورت الرياضية الإخبارية يوتيوب بدون تقطيع.

تُسحب الخميس قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حيث ستتجه الأنظار إلى إمارة موناكو أين ستقام مراسم القرعة المرتقبة والتي ينتظرها عشاق كرة القدم بشغف كبير.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا

سحب قرعة دوري أبطال أوروبا سيكون يوم الخميس 29 آب/أغسطس في إمارة موناكو، في تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا

البث المباشر لقرعة دوري أبطال أوروبا تجدونه على قناة الإخبارية beIN SPORTS، حيث تبدأ التغطية في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

معلومات على القرعة

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ووضع الاتحاد القاري بطلي دوري الأبطال ليفربول و"يوروبا ليغ" تشيلسي الإنكليزيين في المستوى الأول، إلى جانب أبطال الدوريات المحلية الأعلى تصنيفاً: مانشستر سيتي (إنكلترا)، برشلونة (إسبانيا)، بايرن ميونيخ (ألمانيا)، يوفنتوس (إيطاليا)، باريس سان جيرمان (فرنسا) وزينيت سان بطرسبورغ (روسيا).

وفيما يلي تصنيف ومستويات الفرق :- التصنيف الأول: ليفربول (انجلترا)، تشيلسي (انجلترا)، برشلونة (إسبانيا)، مانشستر سيتي (انجلترا)، يوفنتوس (إيطاليا)، بايرن ميونيخ (ألمانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، زينيت سان بطرسبرج (روسيا). التصنيف الثاني: ريال مدريد (إسبانيا)، أتليتكو مدريد (إسبانيا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، نابولي (إيطاليا)، شاختار دونيستك (أوكرانيا)، توتنهام (انجلترا)، أياكس أمستردام (هولندا)، بنفيكا (البرتغال). التصنيف الثالث: ليون (فرنسا)، باير ليفركوزن (ألمانيا)، ريد بول سالزبورج (النمسا)، أولمبياكوس (اليونان)، كلوب بروج (بلجيكا)، فالنسيا (إسبانيا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، دينامو زاغرب (كرواتيا). اللتصنيف الرابع: لوكوموتيف موسكو (روسيا)، جنك (بلجيكا)، جالاتاسراي (تركيا)، ليبزج (ألمانيا)، ريد ستار بلجراد (صربيا)، أتالانتا (إيطاليا)، ليل (فرنسا). وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات في 17 و18 سبتمبر (أيلول)، على أن تكون الجولة الأخيرة في 10 و11 ديسمبر (كانون الأول).

وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات في 17 و18 أيلول/سبتمبر على أن تكون الجولة السادسة الأخيرة في 10 و11 كانون الأول/ديسمبر.