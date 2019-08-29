رياضة | أنباء سارة لجماهير برشلونة بشأن نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنباء سارة لجماهير برشلونة بشأن نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اسبانية عن أنباء سارة لجماهير نادي برشلونة بخصوص حسم صفقة التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "موند ديبورتيفو" الاسبانية أن الإتفاق تم بين برشلونة وباريس سان جيرمان بخصوص إنتقال نيمار للنادي الكتالوني، ويتبقي الإعلان الرسمي للصفقة والذي قد يحدث خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان نادي برشلونة قد قدم العديد من العروض لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة الماضية، قبل التوصل إلي اتفاق نهائي للحصول على خدمات اللاعب، وسيتم الإعلان عن الصفقة خلال ساعات.

الجدير بالذكر أن نيمار انتقل لصفوف نادي باريس سان جيرمان عام 2017 قادمًا من برشلونة في صفقة قياسية كلفت النادي الباريسي 222 مليون يورو.