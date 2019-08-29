رياضة | ذهبية وفضية لزوجي التنس المصري في الألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ذهبية وفضية لزوجي التنس المصري في الألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح منتخب التنس المصري في إضافة ميداليتين إحداهما ذهبية والأخرى فضية لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وفاز الزوجي المصري المكون من ميار شريف ورنا شريف على الزوجي المصري الآخر المكون من ساندرا سمير ولميس عبد العزيز في المباراة النهائية للدورة بمدينة الرباط المغربية.

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ونجح الزوجي ميار ورنا في التتويج بالميدالية الذهبية فيما ذهبت الفضية لساند ا ولميس.

يذكر أن ميار شريف ومحمد صفوت نجحا في الوصول لأولمبياد طوكيو العام المقبل بعدما فازا بذهبيتي الفردي في الدورة.