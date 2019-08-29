رياضة | النصر يواصل تلقي الصدمات قبل مواجهة الفتح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر يواصل تلقي الصدمات قبل مواجهة الفتح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي النصر لمواجهة الفتح، غدا الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان النصر قد فاز في مواجهة ضمك بهدفين دون رد، في افتتاح منافسات الموسم الجديد لدوري المحترفين 2019-2020.

وغاب المغربي عبدالرزاق حمدالله عن قائمة النصر خلال مواجهة الفتح، الذي تم استبعاده؛ لعدم تشافيه من إصابة في مفصل القدم، تعرض لها أمام ضمك الخميس الماضي، ضمن الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

ويبحث المدرب البرتغالي روي فيتوريا عن بديل لتعويض غياب حمدالله، حيث يفكر في وضع بالنيجيري أحمد موسى في مركز المهاجم، مع وجود الشاب فراس البريكان على مقاعد البدلاء.

وكان فيتوريا قد اختار صالح آل عباس لقيادة هجوم فريقه في مواجهة السد القطري، ضمن مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بديلاً عن حمدالله، والتي حسمها النصر لصالحه بهدفين مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما، الإثنين الماضي، على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، لتكون أخر مباراة يشارك فيها آل عباس مع النصر؛ قبل إعلان إدارة النادي رسميا، أمس الأربعاء، إعارته إلى نادي أبها.

ويعد العباس ثالث هدافي الدوري السعودي؛ لتألقه برفقة النصر في دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي وأحرازه 17 هدفاً.

Advertisements

وكان صالح آل عباس، قد انتقل إلى النصر في يوليو الماضي، قادمًا من نجران، في صفقة انتقال حر، لمدة 3 مواسم.

وافتتح السد القطري أول أهداف المباراة في الدقيقة 21، بتسديدة من علي أسد الله قمبر، بعد تمريرة من حسن خالد الهيدوس.

وأحرز عبدالرحمن مطلق الدوسري هدف التعادل للنصر في الدقيقة 44، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

كما حسم البرازيلي جوليانو فيكتور دي باولا المباراة لصالح ناديه النصر بهدف بضربة الرأس في الدقيقة 72.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين، يوم 16 سبتمبر القادم، في الدوحة، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وسيواجه الفائز في مواجهة النصر والسد، مع المتأهل من مواجهة الهلال والاتحاد السعوديين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.