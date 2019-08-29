رياضة | سكاي سبورتس تكشفت تفاصيل العرض الأخير من برشلونة لنيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سكاي سبورتس تكشفت تفاصيل العرض الأخير من برشلونة لنيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية عن تفاصيل العرض الأخير الذي تقدم به برشلونة للحصول على خدمات الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، مؤكدة بأن هناك إتفاق قد تمت بين الجانبين من أجل حسم صفقة نيمار خلال الساعات المقبلة، وقبل غلق سوق الإنتقالات الشتوية الحالي.

وأوضحت "سكاي سبورتس"، بأن برشلونة قد دفع مبالغ مالية لم يتم الكشف عن قيمتها حتى الآن، وذلك بالإضافة إلى تقديمه للثنائي "راكيتيتش وتوديبو" لصالح باريس سان جيرمان، وهذا من أجل أن يوافق الأخير على التنازل عن خدمات البرازيلي الدولي.

وبحسب ما ذكره واحد من أشهر الصحفيين في سكاي سبورتس، والذي يعد مصدر موثوق في سوق الإنتقالات، وهو الإيطالي " جيانلوكا دي مارزيو"، فإن شخص مقرب وصديق حميم للمدير التنفيذي في نادي باريس، ليوناردو، هو من أخبره بأن النادي الباريسي قد وافق أخيرًا على عملية بيع نيمار إلى صفوف نادي برشلونة.

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وفي سياق آخر، قد أشارت بعض التقارير الإعلامية إلى وجود نية حقيقة لدى برشلونة في حسم صفقة نيمار قبل غلق سوق الإنتقالات الصيفي الحالية، والتي سيكون أخر أيامها هو يوم الأثنين المقبل، مؤكدة بأن رئيس نادي برشلونة، بارتوميو، قد سافر إلى موناكو الليلة من أجل عقد أجتماع رفيع المستوى مع مسؤولين كبار في نادي باريس من أجل حسم الصفقة.

الجدير بالذكر، بأن نيمار دا سيلفا كان قد غادر برشلونة في صيف عام 2017، في صفقة قياسية قدرت وقتها بنحو 222 مليون يورو، حيث قام نادي بارس سان جيرمان بدفع قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد الاعب رفقة النادي الكتالوني، ولكن يبدو بأن نيمار قد أقترب بصورة كبيرة من العودة مرة أخرى إلى ناديه السابق.

وعلى الرغم من تأكيدات الصحف العالمية بشأن حسم صفقة نيمار، ولكن "بي إن سبورتس" والتي تملك مصادر مقربة من إدارة نادي باريس سان جيرمان قد أشارت إلى عدم وجود إي إتفاق بين إدارة نادي برشلونة وباريس حتى الآن بخصوص نيمار.