رياضة | الكونغو تعتدي على لجنة الحكام في منافسات الملاكمة بعد فوز بطل مصر محمد عرابي بالذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكونغو تعتدي على لجنة الحكام في منافسات الملاكمة بعد فوز بطل مصر محمد عرابي بالذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتدى وفد الكونغو للملاكمة على لجنة التحكيم في منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة بصالة الأمل في مدينة سلا بالمغرب.

وعقب نهاية مباراة بطل مصر محمد عرابي وتحقيق الفوز على بطل الكونغو بنتيجة 5-0 فوجىء المتوتجدون في الصالة بنزول وفد الكونغو والاعتداء على الحكام وإلقاء الزجاجات اعتراضا على النتيجة.

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وتسبب وفد الكونغو في فوضى داخل الصالة وحالة ذعر لدى المتواجدون في غياب الأمن المغربي.

ورفض الوفد المصري مغادرة الصالة حيث يتواجد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور عبدالعزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة والباسل عبدالله وأحمد أسعد ورفضوا مغادرة الصالة وتمسكا بالتواجد والحفاظ على لاعبي الملاكمة المصرية خاصة في المواجة القادمة التي سيخوضها يسري حافظ أمام بطل الكونغو في وزن 91 كيلو.

واستمر توقف المباريات لمدة نصف ساعة بسبب تصرفات وفد وجماهير الكونغو ومحاولة التأثير على لجنة الحكام قبل مباراة يسري حافظ.