رياضة | هل انتقل نيمار إلى برشلونة؟ .. الحقيقة الكاملة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل انتقل نيمار إلى برشلونة؟ .. الحقيقة الكاملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية، إن مصادر مقربة من نادي باريس سان جيرمان، قد أخبرتهم بأنه لا إتفاق قد تم حتى الآن بين إدارة برشلونة من جهة وبين إدارة نادي باريس سان جيرمان من جهة أخرى، مؤكدة بأن كل ما يدور في الصحف حول الإعلان عن صفقة نيمار خلال الساعات المقبلة غير صحيح.

وكانت تقارير إعلامية، قد أكدت بأن إدارة نادي برشلونة قد توصلت إلى إتفاق كامل مع إدارة باريس بخصوص عودة نيمار، ولكن "بي إن سبورتس" المملوكة لراجل الأعمال القطري، ناصر الخليفي، وهو نفسه مالك باريس سان جيرمان، تقول بأن الإتفاق لم يحدث حتى هذه اللحظة.

وأشارت بعض المصادر الصحفية وخاصة من إسبانيا، بأن برشلونة قد قدم عدة عروض على مدار الأيام الماضية، وكان أولهم عرض بقيمة وصلت لنحو 100 مليون يورو بالإضافة إلى موسى ديميبلي وإيفان راكيتيش، ولكن إدارة برشلونة قد رفضت هذا العرض، حيث طلبت إدارة النادي الباريسي الحصول على مبلغ مالي فقط من أجل التنازل عن خدمات البرازيلي الدولي.

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وبعد ذلك عاد برشلونة وقدم عرض جديد لنادي باريس، يقضي بحصوله على نيمار لمدة عام واحد فقط على سبيل الإعارة مقابل 40 مليون يورو، وسيكون هناك بند أحقية الشراء مقابل 140 مليون يورو في الموسم المقبل، ولكن إدارة باريس كذلك رفضت العرض، قبل أن يعود البلوجرانا ويقدم 170 مليون يورو من أجل إغراء باريس بالتنازل عن خدمات النجم البرازيلي، ويبدو بأن باريس قد أصبح قريبا من الموافقة على هذا العرض خلال الساعت المقبلة.

ومن المتوقع بأن يسدد برشلونة قيمة صفقة إنتقال نيمار وهي 170 مليون يورو على عامين، حيث سيتم دفع نحو 85 يورو في الصيف الحالي، في حين سيتم تسديد باقي المبلغ في الصيف القادم.