رياضة | عاجل.. رئيس برشلونة يجتمع مع الخليفي لحسم صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رئيس برشلونة يجتمع مع الخليفي لحسم صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني إلى مقر الاجتماع مع ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي .

ووصل رئيس برشلونة بارتوميو مع الخليفي في فندق Monte Carlo Bay منذ قليل لمواصلة المحادثات حول حسم صفقة نيمار في الساعات القادمة.

وكانت شبكة سكاي سبورت قد أعلنت في خبر عاجل منذ قليل على أن برشلونة حسم صفقة التعاقد مع نيمار بعد توصله لاتفاق مع سان جيرمان ولكن حتي الآن لم يخرج النادي الكتالوني بالإعلان بشكل رسمي عن أي تفاصيل الصفقة ولم يؤكد صحة الخبر المنشور في الساعات الماضية.

ومن المنتظر أن ينهي بارتوميو جلسته مع ناصر الخليفي ومن بعدها سيتم معرفة القرار الرسمي والنهائي حول الصفقة وكشف كافة التفاصيل.

وقال الصحفي الإسباني "إغيلار" أن المصدر الرئيسي لاتفاق نيمار بين باريس سان جيرمان وبارسا هو جيانلوكا دي مارزيو، الصديق الحميم لليوناردو، مدير باريس والرجل القوي حالياً في النادي الفرنسي.

وتحدث الإعلامي أشرف بن عياد مراسل قناة "بي إن سبورت" في برشلونة، عن حقيقة توصل الجانبين لاتفاق من أجل نيمار الذي حزم حقائبه ينتظر الضوء الأخضر للسفر إلى برشلونة ومواصلة مشواره الكروي هناك.

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وقال بن عياد، في تصريحاته عبر قناة "بي إن سبورت" الإخبارية منذ قليل: "نادي برشلونة يؤكد لنا وينفي التوصل إلى اتفاق مع باريس ! اليوم طويل جداً وعلينا الأنتظار".

وتابع حديثه: "كل وسيلة اعلام لديها مصادرها، الموضوع ليس قمار ! حفاظاً على الأمانة الصحفية وتحديداً الساعة 5 مساءً، لا يوجد اتفاق بين الجانبين حتى الآن".

وفي السياق ذاته؛ قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن هناك مصادر من النادي الكتالوني تنفي توصل بعثة برشلونة لإتفاق مع نادي باريس في الوقت الحالي.

والجدير بالذكر أن نيمار قد انتقل لصفوف برشلونة من قبل في عام 2013 قادماً من سانتوس البرازيلي وخاض 186 مباراة بمختلف المسابقات حيثُ سجل 105 هدفاً وصنع 76 تمريرة حاسمة.

وانضم البرازيلي نيمار إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادماً من برشلونة في خطوة غير متوقعة بعدما تم دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البارسا وهو 222 مليون يورو.