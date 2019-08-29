رياضة | سكاي: نيمار الغدار باع باريس.. البرازيلي يوقع على عقود انضمامه لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سكاي: نيمار الغدار باع باريس.. البرازيلي يوقع على عقود انضمامه لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان النادي الباريسي في مأزق بعد حسم إنتقاله لصفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن نيمار سوف يوقع على عقود إنتقاله لصفوف نادي برشلونة الاسباني بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة، بعد التوصل إلي إتفاق بين الناديين.

وأضافت الشبكة العالمية " نيمار الغدار باع باريس سان جيرمان، حيث أن النادي الباريسي لا يملك بديل له في الوقت الحالي، خاصة وأن نادي يوفنتوس يرفض التخلي عن خدمات الأرجنتيني ديبالا".

وانتقل نيمار إلي باريس سان جيرمان عام 2017 قادمًا من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، وبذل النادي الكتالوني جهودًا كبيرة خلال المفاوضات مع النادي الفرنسي لاستعادة خدمات اللاعب البرازيلي مجددًا هذا الصيف.