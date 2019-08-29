رياضة | أول تعليق من رئيس برشلونة على حسم صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من رئيس برشلونة على حسم صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو على صفقة التعاقد مع البرازيلي نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الساعات الجارية.

واكد صحفي بجريدة ليكيب الفرنسية على أن بارتوميو رئيس برشلونة فور خروجه من الاجتماع مع ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قال: عملية ناجحة.

واشار بارتوميو في رسالته إلى أن الصفقة تمت بنجاح مع باريس سان جيرمان وذلك بعد الاتفاق مع باريس سان جيرمان على كافة الأمور المادية.

وكشفت شبكة" سكاي" عن إتمام الاتفاق بين برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي على عودة نيمار دا سيلفا إلى الفريق الإسباني.

وأوضحت الشبكة أن الاتفاق تم بشكل بنهائي بين باريس سان جيرمان وبرشلونة لإنهاء الجدل حول الصفقة التي شهدت حالة من الجدلأ.