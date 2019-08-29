رياضة | هجوم برشلوني كاسح بعد ضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هجوم برشلوني كاسح بعد ضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون خط هجوم الفريق الكتالوني مكون من "أنطوان جريزمان، لويس سواريز،نيمار دا سيلفا، وأخيرًا الأسطورة ليونيل ميسي"، التشكيلة الأكثر منطقية والتي تحافظ لإرنستو فالفيردي على طريقته المفضلة حاليًا 4/3/3 والتي عاد إليها بعد التخلص من 4/4/2.

بعض المحللين يتوقع بأن يكون أمام إرنستو فالفيردي طريقين فقط في حالة عودة نيمار، الطريق الأول وهو "الطريق التقليدي"، وهو أمر يناسب شخصية فالفيردي في حقيقة الأمر، حيث سيدفع بالرباعي "ميسي ونيمار وجريزمان وسواريز" في الخط الأمامي، حتي لا يصبح عدوًا للنجوم، ويعتمد على ثنائي فقط في خط الوسط، وعلى الأغلب سيكون "ارثر، ودي يونج"، وخلفهم رباعي في خط الدفاع.

انتقل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان من تمثيل صفوف برشلونة مجدداً حيث يتوقع أن تتم الصفقة قبل أيام من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية والمستمرة حتى يوم الثاني من سبتمبر المقبل.

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واجتمع مسؤولو نادي برشلونة مع باريس سان جيرمان الذي مثله ليوناردو المدير الرياضي بالإضافة إلى محامي رئيس النادي ناصر الخليفي، حيث قدم البارسا عرضه الأخير من أجل ضم نيمار واستعادة خدماته مرة أخرى.

وتشير تقارير صحفية إلى أن نادي برشلونة قدم عرضاً لضم نيمار مقابل 170 مليون دولار بالإضافة إلى الثنائي نيلسون سيميدو والجناح الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي الذي جاء للبارسا من موسمين لتعويض رحيل البرازيلي عندما انتقل لباريس وقتها عام 2017.

وانتقل نيمار دا سيلفا للعب في صفوف نادي باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادماً من برشلونة بعدما تم دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البارسا وهو 222 مليون يورو في صفقة مثيرة.