رياضة | حطب يدعم أبطال الملاكمة في نهائي الألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حطب يدعم أبطال الملاكمة في نهائي الألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحضر المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية نهائي الملاكمة بمنافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. ويخوض الملاكم عبد الرحمن عبد الجواد مباراة مثيرة أمام بطل الكونغو بيتر بيتا بعد قليل في نهائي وزن ٨١ كجم. ويخوض الملاكم المصري يسري حافظ هو الآخر اليوم، نهائي وزن ٩١ كجم أمام منافسه الكونغولي جيمي تاشيكيا. ويمر حطب على جميع الملاعب والصالات التي تشهد مباريات لدعم اللاعبين المصريين.

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