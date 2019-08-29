مدرب النجمة اللبناني: سنحاول الفوز على الترجي باستغلال الأرض

Advertisements الخميس 29 أغسطس 2019 قال المصري محمد عبد العظيم عظيمة المدير الفني لنادي ​النجمة​ الرياضي، قبل لقاء فريقه أمام ​الترجي التونسي​ لحساب الدور الـ 32 من ​كأس محمد السادس للأندية الابطال​ أن فريقه يطمح بتقديم صورة مميزة تليق بنادي النجمة.

وأضاف خلال امؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة المنتظر غدا: "سنحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق نتيجة إيجابية". Advertisements وأكد أن الجهاز الفني للنجمة درس بشكل كبير منافسه التونسي، واعدا بتقديم صورة تعكس عراقة نادي النجمة. واشار عبد العظيم الى أن طموحه الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة والتعرف على الكرة الأفريقية والآسيوية بالإضافة للاحتكاك العربي العربي. من جهته اللاعب قاسم الزين اكد أن هدف فريقه هو تحقيق نتيجة إيجابية لافتا إلى أن من يرتدي قميص النجمة مطالب بالوصول إلى أبعد مكان ممكن. Advertisements

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