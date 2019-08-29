سكاي سبورت: إتمام صفقة نيمار الى برشلونة

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الخميس 29 أغسطس 2019

اتفق نادي برشلونة مع إدارة باريس سان جيرمان من أجل حسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الجارية.



شبكة "سكاي" في نسختها الإيطالية أكدت أن نيمار أصبح على بعد خطوات من ارتداء قميص الفريق الكتالوني من جديد بعدما وافق النادي الفرنسي على بيع اللاعب.

وأضافت "سكاي" أن الصفقة انتهت بعد مفاوضات طويلة بين العملاق الكتالوني والباريسي حيث أصبح الآن نيمار مستعدًا للعودة لملعب الـ"كامب نو".

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الساعات الأخيرة شهدت انفراجة نسبيًا حول إتمام صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة بعد موسمين قضاهم في صفوف النادي الباريسي.

وحاول نيمار الخروج من باريس سان جيرمان في الصيف الحالي على خلفية أزمته مع مالك النادي ناصر الخليفي عقب التصريحات المتبادلة بين الطرفين قبل بداية الموسم الأمر الذي جعل جماهير النادي تهاجم البرازيلي خلال الجولة الافتتاحية بالدوري أمام أولمبيك نيم.

نيمار ارتبط اسمه أيضًا بالانتقال للعملاق المدريدي ريال مدريد بجانب يوفنتوس الإيطالي إلا أن اللاعب وضع برشلونة كخيار أول بعدما سبق وأن لعب في صفوف الفريق الكتالوني بداية من عام 2013 وحتى 2017.