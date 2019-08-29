إنتر ميلان يعلن تعاقده مع بيراجي

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الخميس 29 أغسطس 2019
أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، تعاقده مع كريستيانو بيراجي في صفقة إعارة تبادليه، شهدت انتقال دالبيرت هنريك إلى فيورنتينا.
وكان بيراجي 26/ عاما/ يلعب في مركز المدافع الأيسر في الموسمين الماضيين في فيورنتينا وتم استدعائه خمس مرات للمنتخب الإيطالي الاول في المباريات الأخيرة.
وشارك البرازيلي دالبيرت بشكل نادر في آخر عامين له مع إنتر ميلان.
وترك البرتغالي الدولي جواو ماريو إنتر ميلان مطلع هذا الأسبوع للانتقال على سبيل الإعارة لفريق لوكوموتيف موسكو.
وبينما يغلق باب الانتقالات يوم الاثنين، يقال أن إنتر ميلان اقترب من التعاقد مع التشيلي أليكسيس سانشيز على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد.
وكان إنتر ميلان تعاقد بالفعل مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو مقابل 65 مليون يورو (72 مليون دولار) مطلع الشهر الحالي.
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