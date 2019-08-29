مينجس وماديسون وماونت في تشكيلة انجلترا لأول مرة

Advertisements الخميس 29 أغسطس 2019 تيرون مينجس Advertisements استدعى جاريث ساوثجيت مدرب انجلترا الثلاثي تيرون مينجس من أستون فيلا وجيمس ماديسون من ليستر سيتي وميسون ماونت من تشيلسي للانضمام لتشكيلة لمنتخب لأول مرة استعدادا لخوض تصفيات بطولةأوروبا لكرة القدم 2020 الشهر المقبل.

وتلعب انجلترا ضد بلغاريا في ويمبلي ثم تواجه كوسوفو في سانت ماري معقل فريق ساوثامبتون. Advertisements

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