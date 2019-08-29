كوتينيو يحصل على وقت أطول في مباراة بايرن وماينز بالبوندسليجا

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الخميس 29 أغسطس 2019

كتب وكالات

يمكن أن يحصل البرازيلي فيليب كوتينيو على وقت أطول للعب في أول مشاركة له مع فريق بايرن ميونخ على ملعبه، أمام فريق ماينز يوم الأحد بعدما شارك لوقت صير كبديل في مباراة الفريق الأخيرة.



وقال نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ في مؤتمر صحفي اليوم الخميس :" نريد أن نعطيه المزيد من الدقائق",ولعب كوتينيو، المعار من برشلونة، 33 دقيقة أمام شالكه حيث غاب عن تدريبات الفريق الإعدادية قبل بداية الموسم، وذلك عقب انتهاء مشاركته مع المنتخب البرازيلي في بطولة كوبا أمريكا.

وقال كوفاتش عن كوتينيو :" هدفنا هو أن نجعله جاهزا في أسرع وقت ممكن".

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ويرجح أن يعود لاعب خط الوسط الإسباني تياجو إلى التشكيل الأساسي وهو الأمر الذي سيعطي جوشوا كيميتش حرية أكبر للعب كظهير.

وقال كوفاتش عن كيميتش، الذي يلعب بانتظام في وسط الملعب مع المنتخب الألماني :"لن ينتقل بشكل دائم من مركز الظهير الأيمن، فهو لاعب جيد جدا لهذا المركز".

وعاد ليون جوريتسكا للتدريبات مرة أخرى بعد إصابته في الفخذ، بينما يعود جيروم بواتينج بعد شفائه من المرض.

ويبتعد بايرن ميونخ، عن بوروسيا دورتموند، المتصدر، بفارق نقطتين بعد أن تعادل في الجولة الأولى مع هيرتا برلين قبل أن يفوز على شالكه 3 / صفر.

وحذر كوفاتش من التراخي أمام ماينز، وقال :" يجب أن نتكاتف وأن نحافظ على تركيزنا. أتوقع أن تكون هذه المباراة مواجهة ساخنة".