تصفيات كأس أوروبا 2020: ديشان يستدعي إيكوني للمرة الأولى

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الخميس 29 أغسطس 2019

كان استدعاء المدرب ديدييه ديشان للاعب وسط ليل الهجومي جوناثان إيكوني مفاجئا الخميس الى تشكيلة منتخب فرنسا لكرة القدم التي ستخوض مواجهتي ألبانيا واندورا في تصفيات كاس أوروبا 2020 لكرة القدم.



واشار ديشان انه فضلا عن نوعية ايكوني (21 عاما)، فقد استدعاه بسبب الإصابات في هجومه، وخصوصا نجمه الشاب كيليان مبابي بعد اصابته الاخيرة مع باريس سان جرمان في الدوري المحلي.

قال ديشان الذي قاد فرنسا الى لقبها الثاني في كأس العالم الصيف الماضي في روسيا "هناك ما يحققه (ايكوني) مع ناديه والموسم الماضي، وايضا مع منتخب الشباب الموسم الماضي. لكن هذا يرتبط ايضا بالغيابات على الصعيد الهجومي".

ويغيب ايضا عن الهجوم الفرنسي بداعي الاصابة فلوريان توفان، انتوني مارسيال وعثمان ديمبيلي.

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وفضل ديشان مدافع مانشستر سيتي الانكليزي ايمريك لابورت على صامويل اومتيتي لاعب برشلونة الاسباني، في تشكيلة غاب عنها مجددا حارس مرسيليا، الاحتياطي في المنتخب، ستيف مانداندا.

وعاد اربعة من أبطال العالم الذين غابوا عن التشكيلة الاخيرة في حزيران/يونيو، وهم مدافع بايرن ميونيخ الالماني الجديد لوكاس هرنانديز وزميله في الفريق البافاري لاعب الوسط كورنتان توليسو، ونبيل فقير المنتقل الى ريال بيتيس الاسباني، وستيفن نزونزي لاعب وسط غلطة سراي التركي.

وتلعب فرنسا مع البانيا في 7 ايلول/سبتمبر على ملعب استاد دو فرانس ثم اندورا في العاشر منه ضمن تصفيات البطولة القارية.

في ما يأتي أسماء اللاعبين:

- لحراسة المرمى: هوغو لوريس (توتنهام الانكليزي)، ألفونس أريولا (باريس سان جرمان)، مايك ماينيان (ليل) - للدفاع: لوكا دينيي (إيفرتون الإنكليزي)، ليو دوبوا (ليون)، كليمان لانغليه (برشلونة الاسباني)، لوكاس هرنانديز وبنجامان بافار (بايرن ميونيخ الالماني)، ايمريك لابورت (مانشستر سيتي الانكليزي)، رافايل فاران (ريال مدريد الإسباني)، كورت زوما (تشلسي الانكليزي) - للوسط: بليز ماتويدي (يوفنتوس الإيطالي)، ستيفن نزونزي (غلطة سراي التركي)، بول بوغبا (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، موسى سيسوكو (توتنهام)، كورنتان توليسو (بايرن ميونيخ) - للهجوم: وسام بن يدر (موناكو)، كينغسلي كومان (بايرن ميونيخ)، نبيل فقير (ريال بيتيس الاسباني)، أوليفييه جيرو (تشلسي)، أنطوان غريزمان (برشلونة)، جوناثان ايكوني (ليل)، توما ليمار (أتلتيكو مدريد)