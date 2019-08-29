الاتحاد السعودي يصل بيروت لمواجهة العهد اللبناني في البطولة العربية

Advertisements الخميس 29 أغسطس 2019 وصل اليوم الخميس فريق الاتحاد السعودس إلى مدينة بيروت العاصمة اللبنانية، استعدادا لمواجهة العهد في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال العرب على الملعب الأساسي في المدينة الرياضية.

وحقق الاتحاد بداية مثالية في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بعد ان اجتاز الرائد بثلاثية مقابل هدف في الجوهرة المشعة ليقتنص 3 نقاط يحتل بهم وصافة جدول ترتيب البطولة خلف المتصدر الهلال. Advertisements وكان الاتحاد قد استهل مشواره في البطولة العربية بشكل مثالي بعد تخطية العهد بثلاثية مقابل لاشيء خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة آنذاك. Advertisements

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