ريدموند يغيب عن ساوثهامبتون ثلاثة أسابيع على الأقل بسبب الإصابة

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الخميس 29 أغسطس 2019

قال رالف هازنهاتل المدير الفني لفريق ساوثهامبتون الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، إن لاعب خط وسط الفريق ناثان ريدموند قد يغيب عن الفريق لمدة لن تقل عن ثلاثة أسابيع.



وتعرض ريدموند لإصابة في الكاحل في المباراة التي فاز بها فريقه على فولهام في كأس رابطة المحترفين وترك الملعب وهو يرتدي حذاء واقي.

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وقال هازنهاتل في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس :" حتى هذه اللحظة يبدو أن ناثان ريدموند سيغيب عن الفريق لإسبوعين أو ثلاثة. يمكن أن تزيد المدة ولكن بإعدة التأهيل بشكل جيد نتمنى أن تقل".

وأضاف :"يخضع لفترة تأهيل وفي الأيام العشر المقبلة يتعين عليه ارتداء حذاء للتأكد من عدم تحرك كاحله".

ويلتقي ساوثهامبتون مع مانشستر يونايتد يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يرجح أن يغيب الثنائي موسى دجينيبو ومايكل أوبافيمي.