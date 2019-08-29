لوف يستدعي فالدشميدت للمرة الأولى للمنتخب الألماني

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الخميس 29 أغسطس 2019

حصل لوكا فالدشميدت مهاجم فريق فرايبورج الألماني لكرة القدم على مكافأة بعد أدائه القوي مع فريقه مع بداية الموسم، حيث تم استعدائه للانضمام للمنتخب الألماني الذي يستعد لخوض مباراتين في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2020) الشهر المقبل.



واختار يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني فالدشميت 23/ عاما/ للمرة الأولى في القائمة التي تضم 22 لاعبا التي أعلنت اليوم الخميس بعدما استطاع اللاعب أن يحصل على لقب الهداف في بطولة أوروبا تحت 21 عاما التي أقيمت هذا الصيف.

وتم استدعاء إيمري تشان، لاعب يوفنتوس، مرة أخرى بعد ما يقرب من عام عن ابتعاده، كما ضمت القائمة أيضا توني كروس، لاعب ريال مدريد، ومارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة.

ويستضيف منتخب ألمانيا نظيره الهولندي في هامبورج يوم 6 أيلول/سبتمبر المقبل، ثم يواجه إيرلندا الشمالية، متصدر المجموعة الثالثة، بعدها بثلاثة أيام في بلفاست.

وقال لوف :"نريد أن نبدأ الموسم الدولي الجديد بتركيز كامل، حيث ستكون ذروة هذا الموسم هي بطولة أمم أوروبا التي تقام في الصيف المقبل. هدفنا هو استمرار الانسجام واللعب على أنفسنا، والتأهل مبكرا قدر المستطاع".

وأضاف :"اتخذنا طريقا جديدا بتأني بفريقنا الصغير وسنواصل الاعتماد على نفس المبدأ".

واستبعد ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، بينما استبعد ثنائي باريس سان جيرمان جوليان دراكسلر وثيلو كيرير بسبب إصابات طفيفة.

واستبعد أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي الإنجليزي لإجرائه جراحه في الركبة، بينما استبعد الحارس الثالث كيفين تراب، حارس مرمى آينتراخت فرانكفورت، ليفسح مجالا لبيرند لينو حارس أرسنال.

وسجل فالدشمديت سبعة أهداف مع المنتخب الألماني تحت 21 في بطولة أمم أوروبا التي أقيمت في حزيران/يونيو الماضي، كما قدم اداء جيد مع فرايبورج، الذي فاز أول مباراتين له في الدوري الألماني (بوندسليجا).

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وقال فالدشميدت، الذي كشف أنه تغيب عن محاولة لوف الأولى للتواصل معه :" بكل وضوح قدمت بطولة جيدة في أمم أوروبا. ولكن الخطوة تجاه المنتخب الأول ليست بالضرورة بسبب تقديمي مباريات جيدة في اليورو".

وأضاف :"إنه اكتمال لحلم أي لاعب كرة قدم".

استغرق الأمر وقتا أطول من اللازم بسبب لعبة قصيرة متعلقة بالهواتف مع المدرب لوف.

وقال فالدشمديت :" لم أرد على الملاكمة الأولى، كنت عند الطبيب، ثم عاودت الاتصال، ولكنه لم يرد. وبعد ذلك تواصلنا".

وأضاف :"سأحاول فقط الاستمتاع وأن امتص التجربة كلها".

ويعود لوف لقيادة المنتخب بعدما غاب عن انتصارين في غاية السهولة على بيلاروس وإستونيا في حزيران/يونيو الماضي لمرضه. الفوز في مباريات الشهر المقبل ستضمن إلى حد كبير تأهل ألمانيا للنهائيات.

وقال أوليفر بيرهوف مدير المنتخب :"كان من دواعي سروري مؤخرا أن أرى فريقنا الشاب يلعب وينمو سويا. هناك أشياء كثيرة تدور، إنها عملية مثيرة ينتج عنها الكثير من الطاقة الإيجابية".

وتقام نهائيات بطولة أمم أوروبا 2020 في 12 مدينة عبر القارة، وتنطلق يوم 12 حزيران/يونيو في روما وتنتهي بالمباراة النهائية يوم 12 تموز/يوليو في ملعب ويمبلي بلندن.

وتضم القائمة : في حراسة المرمى :مانويل نوير (بايرن ميونخ) وبيرند لينو (أرسنال) ومارك أندريه تير شتيجن (برشلونة).

وفي الدفاع :"ماتياس جينتر (بوروسيا مونشنجلادباخ) ومارسيل هالستنبيرج (لايبزج) وجوناس هيكتور (كولون) ولوكاس كولسترمان (لايبزج) ونيكو شولز (بوروسيا دورتموند) ونيكلاس ستارك (هيرتا برلين) ونيكلاس شول (بايرن ميونخ) وجوناثان تاه (باير ليفركوزن).

وفي الوسط والهجوم : جوليان براندت (بوروسيا دورتموند) وإيمري تشان (يوفنتوس) وسيرج نابري (بايرن ميونخ) وليون جوريتسكا (بايرن ميونخ) وإلكاي جويندوجان (مانشستر سيتي) وكاي هافيرتز (باير ليفركوزن) وجوشا كيميتش (بايرن ميونخ) وماركو ريوس (بوروسيا دورتموند) وتوني كروس (ريال مدريد) وتيمو فيرنير (لايبزج) ولوكا فالدشميدت (فرايبورج).