ساوثامبتون يفتقد ثلاثي بارز في مواجهة يونايتد

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الخميس 29 أغسطس 2019

كتب وكالات

قال رالف هازنهوتل مدرب ساوثامبتون إن فريقه سيفتقد الثلاثي المؤثر ناثان ريدموند وموسى جنيبو ومايكل أوبافيمي عند مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غد السبت بسبب الإصابات.



وتعرض الثلاثي للإصابات خلال الفوز 1-صفر على فولهام في كأس الرابطة يوم الثلاثاء.

وأصيب ريدموند، الذي خاض كل مباريات الدوري في الموسم الماضي وساهم في عشرة أهداف، في الكاحل خلال الشوط الثاني وقال المدرب إنه سيغيب لأسبوعين على الأقل.

أما المهاجم أوبافيمي صاحب هدف الفوز على فولهام فيعاني من تقلصات بينما تعرض الوافد الجديد جنيبو لإصابة عضلية.

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وأضاف هازنهوتل "سيكون من الصعب لحاق أوبافيمي بالمباراة المقبلة وكذلك موسى".

وقارن هازنهوتل بين جنيبو جناح مالي وساديو ماني نجم ليفربول.

وأوضح المدرب النمساوي "من الرائع مقارنته مع ماني بهذه السرعة لأنه يملك قدرات شاهدناها في نهاية فترة ساديو معنا خاصة ما يتعلق بالتحركات والسرعة.

"عندما يمتلك الكرة يحتاج لتطوير بعض الأمور لكنه يحب التعلم ويتمتع بالمرونة".

وخسر ساوثامبتون مرتين في أول ثلاث مباريات بالموسم ويقبع في المركز 18.