وفاة نيكولاس ليوز رئيس كونميبول السابق

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الخميس 29 أغسطس 2019

نيكولاس ليوز

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) اليوم الخميس وفاة نيكولاس ليوز العضو البارز بالاتحاد الدولي للعبة (فيفا) ورئيس كونميبول السابق عن عمر يناهز 90 عاما.



وتوفى ليوز الذي كان يقيم تحت الإقامة الجبرية في منزله في باراجواي في الأعوام الأربعة الماضية، في مستشفى في اسونسيون.

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وترأس ليوز كونميبول في الفترة ما بين عامي 1986 و2013، ولكنه تقدم باستقالته من منصبه القاري ومنصبه في فيفا في ذلك العام (2013).

وفي 2015 تفجرت فضيحة الفيفا والتي زجت في السجون بالعشرات من قيادات الكرة العالمية ومن بينها ليوز.

واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية ليوز بالضلوع في ارتكاب جرائم عديدة من بينها جرائم الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال.ونفى ليوز هذه الاتهامات.