Advertisements
الخميس 29 أغسطس 2019
يريد يوفنتوس الإيطايل التخلص من لاعبه الألماني إيمري تشان، بشكل مهين عن طريق تكثيف اتصالاته بإداراة فريقي بايرن يمونخ وبرشلونة لعرضه للبيع.
وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، اليوم الخميس، أن فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، يعمل في اتجاه رحيل الألماني إيمري تشان، لاعب وسط البيانكونيري، في ظل خروجه من حسابات ماوريسيو ساري، المدير الفني.
وأضافت أن يوفنتوس استأنف مفاوضاته مع برشلونة حول تشان، خاصةً أن النادي الكتالوني أحد المهتمين بالتعاقد معه، وهو نفس حال بايرن ميونخ.
ولفتت الصحيفة إلى أن اليوفي يقيم لاعبه، بما لا يقل عن 30 إلى 35 مليون يورو، وهو ما سيمنحه فرصة الحصول على ربح مالي كبير، لا سيما أنه ضم النجم الألماني في صفقة انتقال حر.
وكان يوفنتوس قد أجرى محادثات مع برشلونة حول إيمري تشان، في وقت سابق، إلا أن الطرفين لم ينجحا في إيجاد نقطة اتفاق.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس يتخلص من الألماني إيمري تشان بطريقة مُهينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.