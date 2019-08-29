يوفنتوس يتخلص من الألماني إيمري تشان بطريقة مُهينة

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الخميس 29 أغسطس 2019

يريد يوفنتوس الإيطايل التخلص من لاعبه الألماني إيمري تشان، بشكل مهين عن طريق تكثيف اتصالاته بإداراة فريقي بايرن يمونخ وبرشلونة لعرضه للبيع.



وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، اليوم الخميس، أن فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، يعمل في اتجاه رحيل الألماني إيمري تشان، لاعب وسط البيانكونيري، في ظل خروجه من حسابات ماوريسيو ساري، المدير الفني.

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وأضافت أن يوفنتوس استأنف مفاوضاته مع برشلونة حول تشان، خاصةً أن النادي الكتالوني أحد المهتمين بالتعاقد معه، وهو نفس حال بايرن ميونخ.

ولفتت الصحيفة إلى أن اليوفي يقيم لاعبه، بما لا يقل عن 30 إلى 35 مليون يورو، وهو ما سيمنحه فرصة الحصول على ربح مالي كبير، لا سيما أنه ضم النجم الألماني في صفقة انتقال حر.

وكان يوفنتوس قد أجرى محادثات مع برشلونة حول إيمري تشان، في وقت سابق، إلا أن الطرفين لم ينجحا في إيجاد نقطة اتفاق.