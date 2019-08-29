موعد مشاركة ثنائي أرسنال في تدريبات الفريق

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الخميس 29 أغسطس 2019
كشف نادي أرسنال أن ظهيري الفريق، الاسكتلندي كيران تيرني والإسباني هيكتور بيليرين قد اقتربا من العودة للمشاركة برفقة الفريق في المباريات المقبلة.
وكان ارسنال قد نجح في التعاقد مع تيرني قادماً من سيلتيك مقابل 25 مليون استرليني في الميركاتو الصيفي، الا ان المدافع الشاب يواصل عملية التعافي من الاصابة بعد خضوعه لعملية جراحية في الفخذ.
واوضحت صحيفة ديلي ميرور الإنكليزية، ان عودة قد تدفع ادارة الفريق للتخلي عن الظهير الاسباني ناتشو مونريال في الميركاتو الحالي.
ولم يلعب بيليرين منذ المباراة التي فاز فيها المدفعجية على تشيلسي في كانون الثاني، لكن تيرني يتوقع ان يخوض التدريبات مع الفريق في ايلول القادم.
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