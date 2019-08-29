شكرا لقرائتكم أوباما يرتدى رقم 14 فى الزمالك بعد رحيل الحاوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر يوسف أوباما مهاجم الزمالك، على ارتداء القميص رقم 14 خلال الفترة القادمة، بعد رحيل أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق الأبيض عن قلعة ميت عقبة إلى مصر المقاصة.

وانتظم يوسف أوباما فى مران الزمالك اليوم الخميس، لتجهيزه لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها يوم الأحد المقبل، بعد نهاية إيقافه لمدة 3 مباريات عقب طرده أمام الجونة والذى أبعده عن مباريات الفريق أمام الإسماعيلى والأهلى فى ختام الدورى ثم لقاء المقاصة بالأمس فى كأس مصر.

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ويعد أوباما من عناصر الزمالك الأساسية منذ الموسم الماضى وكان يرتدى القميص رقم 10 والذى تنازل عنه لشيكابالا عقب عودة الأباتشى فى الموسم الحالى للقلعة البيضاء وارتدى أوباما القميص رقم 11، على أن يحصل على قميص رقم 14 فى الفترة القادمة.