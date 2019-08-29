شكرا لقرائتكم منتخب سلاح الشيش للسيدات يحقق ذهبية الألعاب الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج منتخب مصر للسيدات لسلاح الشيش بالميدالية الذهبية لمنافسات دورة الألعاب الأفريقية المقامة فى صالة مولاى رشيد بمدينة الرباط بالمغرب. فاز منتخب السيدات فى المباراة النهائية على تونس بنتيجة 45 - 30، ولعب للمنتخب شهد أحمد ويارا الشرقاوى ونهى هانى ونورا محمد. يرأس بعثة مصر فى السلاح عبدالمنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح ويضم الجهاز الفنى كلا من ماهر حمزة المدير الفنى وشريف البكرى مدرب العام سلاح السيف واسلام جمال مدرب سيف المبارزة. وتتصدر مصر البطولة برصيد 190 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 66 ذهبية، و76 فضية، و48 برونزية.

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