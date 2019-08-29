شكرا لقرائتكم الحكم فى دعوى هاني العتال لإيقاف انتخابات الزمالك التكميلية يوم 2 سبتمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حجزت محكمة القضاء الإداري، دعوى هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك، المقدمة ضد وزير الشباب والرياضة بصفته، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير بصفته، والمدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة بصفته، ومدير مديرية الشباب والرياضة فى الجيزة بصفته، والمدير التنفيذى لنادى الزمالك بصفته، ورئيس نادى الزمالك، لوقف الانتخابات التكميلية للقلعة البيضاء، للنطق بالحكم فى جلسة يوم 2 سبتمبر المقبل.

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وحملت دعوى هاني العتال رقم 58949 لسنة 73 قضائية، وتضمنت العريضة ضرورة وقف مخالفة حرمان عضوين من استكمال دورتهما الانتخابية، وعدم جواز تطبيق تعديلات لائحة نادي الزمالك فى 2019 بأثر رجعى على دورة انتخابية أقيمت بلائحة سابقة، ما يعنى تنفيذ لائحتين متضاربتين فى نفس الدورة الانتخابية، وعدم جواز إلغاء منصب النائب الثانى قبل انتهاء مدته يوم 23 نوفمبر 2021.

وأعلن نادي الزمالك إقامة انتخابات تكميلية أيام 5 و 6 و 7 ستمبر المقبل، على مقعد أمين الصندوق و3 مقاعد لعضوية مجلس الإدارة، وتقدم الفنان أشرف زكي على أمانة الصندوق والثلاثى أحمد مرتضي وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح على مقاعد العضوية، ليعلن المجلس الأبيض فوز الأسماء المذكورة بالتزكية.