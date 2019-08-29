شكرا لقرائتكم 14 سبتمبر موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت فى ذهاب دور الـ32 بدوري الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الاهلي وكانو سبورت بدوري أبطال أفريقيا تلقى النادي الأهلي تأكيد من مسئولى كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بتحديد موعد مباراة الفريقين بدور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 14 سبتمبر المقبل .

يذكر أن كانو سبورت صعد لدور الـ32 بعدما تفوق فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب أمام ميكيل الإثيوبى بنتيجة 3 – 2 ضمن منافسات دور الـ64 بمسابقة دورى أبطال أفريقيا ليواجه الأهلى الذى أطاح بنظيره أطلع بره بطل جنوب السودان، بعدما تفوق فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 13-0.

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حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل موعداً لمباراة الذهاب في غينيا على أن تقام مباراة العودة ألأحد ايام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر الجاري.

وكان الاهلي قد استفسر من نظيره الغيني عن موعد المباراة من أجل إنهاء ترتيبات السفر وأكد مسئولو كانو سبورت للإدارة الحمراء أن اللقاء سيُقام يوم 14 سبتمبر الجاري و سيتم إرسال خطاب رسمي للأهلي بالموعد النهائي في غضون الساعات المقبلة.