شكرا لقرائتكم مفاجأة .. الزمالك يدرس الإطاحة بلاعب جديد قبل غلق الميركاتو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل، بالتأكيد على عدم غلق ملف رحيل المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، المزعم انتهائه خلال الساعات القليلة القادمة.

أوضح المصدر الزملكاوي، أن النادي الأبيض، أستقر على رحيل خالد بوطيب، منذ انطلاق الميركاتو الصيفي، لكن عدم تلقي عروض مناسبة لرحيل المهاجم المغربي، أدي للإبقاء عليه حتى الآن، خاصة وأن التعاقد معه كلف الخزينة البيضاء مبالغ كبيرة لذا يجب تقاضي قيمة مالية كبيرة نظير الاستغناء عنه.

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أضاف المصدر الزملكاوي، أن خالد بوطيب خارج الحسابات الفنية بشكل كبير، حيث سيكون المهاجم الشاب مصطفي محمد هو الأقرب لقيادة هجوم الزمالك، خلال الموسم الكروي الجديد، مع وضع عمر السعيد كمهاجم بديل وكذلك إمكانية توظيف لاعبين آخرين فى هذا المركز أبرزهم المغربي أشرف بن شرقي.

وشدد المصدر الزملكاوي، أن مسئولو القلعة البيضاء، يترقبون وصول عرضا لخالد بوطيب للرحيل فى الصيف الجاري، وحال حدوث ذلك سيرحل فورا، ولكن إذا لم يرتقي العرض للسقف المحدد من جانب مسئولي الزمالك سيتم الإبقاء على اللاعب فى الموسم الجديد.