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شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يسلم الأهلي التصميم الجديد من درع الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان ثروت سويلم المدير التنفيذى السابق لاتحاد الكرة تواصل مع بعض الشركات للوصول إلى التصميم النهائى، وهو ما تم الاتفاق عليه قبل رحيله عن اتحاد الكرة.
وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قررت إلغاء القرعة الموجهة فى الدورى الجديد الذى ينطلق يوم 19 سبتمبر المقبل، كما قررت اللجنة إلغاء القرعة الموجهة اعتبارا من دور الـ16 لبطولة كأس مصر في النسخة الجديدة على أن تكون القرعة موجهة في الأدوار التمهيدية وفي دور الـ32 فقط.
تصور الدرع الجديد
كما تضمن التصور الجديد شكل جديد للميداليات التى يحصل عليها لاعبو الفريق الأحمر أثناء إحتفالية التتويج، وعددها 30 ميدالية للاعبين وغيرها لأعضاء الجهاز الفنى والطبى للفريق.
الميداليات
واتفق اتحاد الكرة مع الشركة على تصميم كأس لأفضل أخلاق رياضية فى الدورى العام، حيث سيتم تسليمها لأفضل لاعب يتم اختياره للفوز بجائزة أفضل أخلاق فى تقليد سيتم تطبيقه لأول مرة.
جائزة أفضل اخلاق
ووزع اتحاد الكرة استمارات على المدربين العاملين فى الدورى الممتاز وكذلك عدد كبير من الخبراء من أجل اختيار أفضل لاعب، وأفضل مدرب، وأفضل لاعب صاعد، وافضل حارس مرمى، وأفضل حكم، وأفضل لاعب صاحب أخلاق رياضية داخل الملعب، على أن يتم تكريم الفائزين فى احتفالية الأفضل التى لم يتم تحديد موعدها حتى الأن.
الدرع الجديد
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