شكرا لقرائتكم فلسطين تستدعى مهاجم المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبل النادى المصرى خطاباً رسمياً من الاتحاد الفلسطينى لكرة القدم يخطره مفيه باستدعاء محمود وادي مهاجم الفريق البورسعيدى للانضمام للمعسكر المغلق المقرر اقامته بفلسطين استعداداً لمباراتيه بالتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم “قطر 2022”، ونهائيات كأس أسيا “الصين 2023”

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ويخوض المنتخب الفلسطينى مباراته الأولى أمام منتخب أوزبكستان وهى المباراة المقرر اقامتها فى الخامس من سبتمبر المقبل على ملعب فيصل الجسينى بمدينة رام الله، فيما سيخوض المنتخب الفلسطينى مباراته الثانية أمام نظيره منتخب سنغافورة وهى المباراة المقرر اقامتها على ستاد جالان بيسار بسنغافورة فى العاشر من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن يتوجه اللاعب من سنغافورة إلى زنجبار مباشرة للحاق ببعثة المصرى والذى سيخوض أمام نظيره فريق ماليندى بطل زنجبار مباراة ذهاب الدور التمهيدى الثانى من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية وهى المباراة المقرر اقامتها أحد أيام 13، 14، 15 سبتمبر على ستاد عمانى بزنجبار.