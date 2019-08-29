الاتحاد السكندري يتضامن مع الزمالك قبل موقعة كأس مصر...

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جدة - عمرو شويل الزمالك يواجه الاتحاد السكندري الأحد



أعلن نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحى التضامن مع نادي الزمالك، قبل موقعة الفريقين يوم الأحد المقبل، فى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس مصر.

الزمالك طلب حكام أجانب لمباراة الاتحاد



نادي الزمالك طلب خلال الساعات الأخيرة، تولي طاقم تحكيم أجنبي إدارة مباراة الاتحاد السكندري، وذلك فور انتهاء مباراة الأبيض مع مصر المقاصة، فى دور الثمانية لمسابقة كأس مصر، لتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة.

الزمالك والاتحاد ايد واحدة



وأكد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندري، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن رغبة إدارة زعيم الثغر تتوافق مع طلب نادي الزمالك بضرورة تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة الأحد المقبل.

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قال محمد مصيلحي أن نادي الاتحاد السكندري، أرسل طلبا رسميا، لاتحاد الكرة المصري، يطلب فيه استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك.

أضاف محمد مصيلحى، أنه فى حال موافقة اتحاد الكرة، على تولي حكام أجانب إدارة مباراة الزمالك والاتحاد فى الكأس، سيتحمل الناديين تكاليف قدوم طاقم التحكيم، مناصفة مشيرا إلى انتظاره قرار الجبلاية النهائي بخصوص هذا الأمر خلال الساعات القليلة القادمة.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري



تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، فى تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد المقبل، فى دور نصف نهائي مسابقة كأس مصر، وتأهل الأبيض بعد تخطي عقبة مصر المقاصة فى دور الثمانية بهدف نظيف، بينما نجح زعيم الثغر فى إقصاء الإسماعيلي بالفوز عليه بنتيجة 3/1.