شكرا لقرائتكم سارة سمير تعرب عن استيائها رغم تحقيقها 3 ذهبيات فى رفع الأثقال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعربت سارة سمير، لاعبة منتخب رفع الأثقال، عن عدم سعادتها رغم التتويج بذهبيات منافسات ربع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية التى تقام بالمغرب، حيث قالت أنها غير راضية رغم الذهبيات بسبب عدم قدرتها على كسر وتحطيم الأرقام القياسية، قائلة "الحمد لله".
وأضافت سارة سمير، فى تصريحات صحفية، انها ستقوم بتعويض ذلك، وستحطم الأرقام فى البطولات المقبلة، حيث أنها تستعد للمشاركة فى بطولة العالم بعد أسبوعا، مع تقديم وعد ببذل أفضل ما لديها، خاصة وأن هذه البطولة ستحدد مدى استعدادها لأولمبياد طوكيو 2020.
وأهدت اللاعبة الفوز بالذهبيات إلى الشعب المصرى، وكل من ساندها وشجعها على تحقيق الفوز فى البطولة.
أحرزت سارة سمير اليوم ذهبيات الخطف والكلين والمجموع بمنافسات الأثقال بدورة الالعاب الأفريقية.
الجدير بالذكر أن البعثة المصرية حققت حتى الان 190 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 190 ذهبية و66 فضية بالإضافة إلى 48 برونزية.
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