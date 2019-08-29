شكرا لقرائتكم الاتحاد المصري يؤجل حسم موقف ودية البرازيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تكليف محمد فضل والدكتور أحمد عبد الله عضوي المجلس بإعداد تصور عن الاستعداد لتنظيم مصر لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما في نوفمبر المقبل والهيكل التنظيمي المقترح للجنة المنظمة.

وقال الاتحاد المصري في بيان رسمي يوم الخميس، إن مجلس الإدارة قرر تأجيل البت في العرض المقدم للمنتخب المصري الأول بأداء مباراة ودية مع منتخب البرازيل بالإمارات خلال شهر أكتوبر المقبل لحين تعيين الجهاز الفني للفريق.

كما قرر المجلس تكليف الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي بحضور اجتماعات الاتحاد العربي لكرة القدم المقرر إقامتها في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 16 سبتمبر المقبل.