شكرا لقرائتكم عبدالله بترجي: موقفي سليم.. ولم أجدد عقد عبدالغني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد عبدالله بترجي، رئيس مجلس إدارة أهلي جدة السابق، أن الحسابات البنكية التابعة للنادي تدقق من الهيئة العامة للرياضة، مضيفا بأنه ساهم في تسديد قضايا كادت تبعد الفريق عن دوري أبطال آسيا.

وفي حديثه لـ"في المرمى" قال عبدالله بترجي: يؤسفني أن هناك تراشقا إعلاميا بيننا كأهلاويين، وإدارتي جددت عقد حسين عبدالغني حتى 30 يونيو الماضي، وليس لي علاقة بالعقد المستمر للاعب مع النادي.

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وحول مبلغ 100 مليون التي أشيع بأنها ديون عقبت إدارته، قال الرئيس السابق: في إدارتي طلب 4 لاعبين فسخ عقودهم وهم ستانشيو وسانتوس وبايزا وسوزا، وكان نصيب نادي دجانيني وسوزا قرابة 17 مليون دولار، ولكن عندما تركت الإدارة سددت قضايا كادت تمنع النادي من اللعب في دوري أبطال آسيا.

وأوضح بترجي عن الحسابات البنكية التابعة للنادي، وقال: البنك يرفض فتح حسابات من دون إذن الهيئة، وكان هناك حسابان لمتجر الأهلي في بنكين مختلفين، كما أن الهيئة العامة للرياضة تدقق على جميع حسابات الأهلي.

واختتم بترجي قائلاً: أنا من طلب مغادرة رئاسة أهلي جدة، ولم ينهَ تكليفي إلا بعد أن طلبت ذلك، ولم أتمنَّ أن يتهمنا الأمير منصور بن مشعل وأود أن يتحلى بالحكمة.