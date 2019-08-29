بعد تأهله للدور قبل النهائي للكأس للمرة السابعة.. رضا عبدالعال: "أفرحوا البداية مبشرة"

علق الكابتن رضا عبد العال نجم الزمالك السابق على نجاح فريق الزمالك فى الفوز على مصر المقاصة بهدف مقابل لا شئ فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات دور الثمانية لكأس مصر، ليتأهل للدور قبل النهائى ليواجه الإتحاد السكندرى الأحد المقبل باستاد الإسماعيلية.



وقال عبدالعال خلال فيديو على قناته على "اليوتيوب": "المدرب فاهم وامكانياته تقول أنه فاهم جدًا"، مضيفًا: "اقدر أقول للجمهور العظيم أفرحوا البداية مبشرة"، والفريق الأبيض قادر على حسم اللقب.

وأحرز هدف الزمال عبد الله جمعة فى الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أخطأ أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى المقاصة فى تقديرها لتسكن الزاوية اليمنى معلنة عن الهدف الأول للزمالك.

وتأهل فريق الزمالك إلى قبل نهائى بطولة كأس مصر للمرة السابعة على التوالى، بعدما هزم المقاصة بهدف نظيف سجله عبد الله جمعة من تسديدة صاروخية.

وجاء تأهل الزمالك إلى قبل نهائى الكأس فى المواسم السبعة الأخير كالتالي:

1- "2013" على حساب الإنتاج الحربى بثلاثية نظيفة، ونجح الفريق فى الفوز باللقب.

2- "2014" على حساب حرس الحدود بهدف مصطفى فتحى، وحافظ الفريق على لقبه.

3- "2015" على حساب الاتحاد السكندرى بضربات الجزاء "4-2"، نجح فى الفوز باللقب الثالث على التوالى.

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4- "2016" على حساب الاتحاد السكندرى مجددا بهدفين مقابل هدف، توج باللقب للمرة الرابعة على التوالى.

5- "2017" على حساب طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، وتوقف مشوار الفريق فى ربع النهائى.

6- "2018" على حساب الإنتاج الحربى بثلاثية مقابل هدف، وتوج باللقب.

7- "2019" على حساب المقاصة بهدف نظيف، ليلتقى الاتحاد السكندرى فى قبل النهائى.