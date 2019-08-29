إنتر ميلان يضم ظهير فيورنتينا رسمياً لمدة موسم على سبيل الإعارة

صرح نادي إنتر ميلان الإيطالي، بشكلٍ رسمي، جلب كريستيانو بيراجي ظهير فيورنتينا علي سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم، فى صفقة تبادلية مع الفيولا، وكشف إنتر ميلان، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، عن ضم كريستيانو بيراجي ظهير فيورنتينا وناشئ أكاديمية النيراتزوري السابق لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء نهاية الموسم.

كما تقاضي فيورنتينا في المقابل على مجهودات دالبيرت هنريك، ظهير إنتر، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة دون تفعيل بند أحقية الشراء.

وكان إنتر ميلان قد باع بيراجي الذي تكون في أكاديميته وقضى 14 عاماً داخل النادي إلى فريق بيسكارا في العام 2016، وبعدها غادر لفيورنتينا ولعب موسمين مميزين أقنعا إدارة الإنتر بضرورة التعاقد معه، وخاض كريستيانو بيراجي في 5 مباريات دولية مع المنتخب الإيطالي الأول في آخر عام وسجل هدفًا في عرين بولندا في أكتوبر من العام 2018، ويسيتطيع إنتر ميلان من شراء الظهير والجناح الأيسر في الصيف المقبل في حالة دفع 12 مليون يورو لنادي فيورنتينا.